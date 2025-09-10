Polyagent (POLYAGENT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00024496 $ 0,00024496 $ 0,00024496 24 sa Düşük $ 0,00060926 $ 0,00060926 $ 0,00060926 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00024496$ 0,00024496 $ 0,00024496 24 sa Yüksek $ 0,00060926$ 0,00060926 $ 0,00060926 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00060926$ 0,00060926 $ 0,00060926 En Düşük Fiyat $ 0,00024496$ 0,00024496 $ 0,00024496 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%7,56 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Polyagent (POLYAGENT) canlı fiyatı $0,00041164. POLYAGENT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00024496 ve en yüksek $ 0,00060926 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. POLYAGENT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00060926, en düşük fiyatı ise $ 0,00024496 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, POLYAGENT son bir saatte -%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,56 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Polyagent (POLYAGENT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 406,55K$ 406,55K $ 406,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 406,55K$ 406,55K $ 406,55K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.995.332,263157 999.995.332,263157 999.995.332,263157

Şu anki Polyagent piyasa değeri $ 406,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POLYAGENT arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999995332.263157. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 406,55K.