Polyagent Logosu

Polyagent Fiyatı (POLYAGENT)

Listelenmedi

1 POLYAGENT / USD Canlı Fiyatı:

$0,00039615
$0,00039615$0,00039615
+%3,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Polyagent (POLYAGENT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-10 13:18:10 (UTC+8)

Polyagent (POLYAGENT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00024496
$ 0,00024496
24 sa Düşük
$ 0,00060926
$ 0,00060926
24 sa Yüksek

$ 0,00024496
$ 0,00024496

$ 0,00060926
$ 0,00060926

$ 0,00060926
$ 0,00060926

$ 0,00024496
$ 0,00024496

-%0,20

+%7,56

--

--

Polyagent (POLYAGENT) canlı fiyatı $0,00041164. POLYAGENT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00024496 ve en yüksek $ 0,00060926 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. POLYAGENT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00060926, en düşük fiyatı ise $ 0,00024496 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, POLYAGENT son bir saatte -%0,20 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,56 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Polyagent (POLYAGENT) Piyasa Bilgileri

$ 406,55K
$ 406,55K

--
--

$ 406,55K
$ 406,55K

1000,00M
1000,00M

999.995.332,263157
999.995.332,263157

Şu anki Polyagent piyasa değeri $ 406,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POLYAGENT arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999995332.263157. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 406,55K.

Polyagent (POLYAGENT) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Polyagent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Polyagent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Polyagent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Polyagent / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%7,56
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Polyagent (POLYAGENT) Nedir?

Get AI powered insights on Polymarket.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Polyagent Fiyat Tahmini (USD)

Polyagent (POLYAGENT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Polyagent (POLYAGENT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Polyagent için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Polyagent fiyat tahminini hemen kontrol edin!

POLYAGENT Varlığından Yerel Para Birimlerine

Polyagent (POLYAGENT) Token Ekonomisi

Polyagent (POLYAGENT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. POLYAGENT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Polyagent (POLYAGENT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Polyagent (POLYAGENT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı POLYAGENT fiyatı, 0,00041164 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
POLYAGENT / USD güncel fiyatı nedir?
POLYAGENT / USD güncel fiyatı $ 0,00041164. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Polyagent varlığının piyasa değeri nedir?
POLYAGENT piyasa değeri $ 406,55K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki POLYAGENT arzı nedir?
Dolaşımdaki POLYAGENT arzı, 1000,00M USD.
POLYAGENT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
POLYAGENT, ATH fiyatı olan 0,00060926 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük POLYAGENT fiyatı (ATL) nedir?
POLYAGENT, ATL fiyatı olan 0,00024496 USD değerine düştü.
POLYAGENT işlem hacmi nedir?
POLYAGENT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
POLYAGENT bu yıl daha da yükselir mi?
POLYAGENT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için POLYAGENT fiyat tahminine göz atın.
Polyagent (POLYAGENT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-09 17:35:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası genel olarak ısınıyor, TOTAL3 göstergesi 7 günde yaklaşık %9 yükselirken, Bitcoin piyasa payı aynı dönemde %1,10 düşüyor
09-09 12:06:00Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
09-08 21:13:00Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
09-08 17:25:00Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı
09-08 12:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Hafif Toparlanma Görüyor, Altcoin Piyasası Genel Olarak Isınıyor
09-08 03:06:00Sektör Haberleri
Bitcoin'in Likit Olmayan Arzı 14.3 Milyon Coin'i Aşarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.