Bugünkü Polymind Fiyatı

Bugünkü Polymind (POLYMIND) fiyatı $ 0,00000773 olup, son 24 saatte % 2,87 değişim gösterdi. Mevcut POLYMIND / USD dönüşüm oranı POLYMIND başına $ 0,00000773 şeklindedir.

Polymind, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.492,38 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 969,00M POLYMIND şeklindedir. Son 24 saat içinde POLYMIND, $ 0,00000759 (en düşük) ile $ 0,00000796 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00039445 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000759 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POLYMIND, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde -%15,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Polymind (POLYMIND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,49K$ 7,49K $ 7,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,73K$ 7,73K $ 7,73K Dolaşım Arzı 969,00M 969,00M 969,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

