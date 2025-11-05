Polypump (POLYPUMP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,0000067 24 sa Yüksek $ 0,00000742 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00038177 En Düşük Fiyat $ 0,0000067 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,96 Fiyat Değişimi (7 G) -%32,93

Polypump (POLYPUMP) canlı fiyatı $0,00000714. POLYPUMP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000067 ve en yüksek $ 0,00000742 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. POLYPUMP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00038177, en düşük fiyatı ise $ 0,0000067 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, POLYPUMP son bir saatte -%1,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,96 ve son 7 günde -%32,93 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Polypump (POLYPUMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,14K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,14K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Polypump piyasa değeri $ 7,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POLYPUMP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,14K.