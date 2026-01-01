Bugünkü Populous Fiyatı

Bugünkü Populous (PPT) fiyatı $ 0,150827 olup, son 24 saatte % 24,41 değişim gösterdi. Mevcut PPT / USD dönüşüm oranı PPT başına $ 0,150827 şeklindedir.

Populous, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.473.334 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 36,23M PPT şeklindedir. Son 24 saat içinde PPT, $ 0,121015 (en düşük) ile $ 0,155217 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 75,19 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00662912 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PPT, son bir saatte +%0,49 ve son 7 günde +%18,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Populous (PPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,47M$ 5,47M $ 5,47M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,05M$ 8,05M $ 8,05M Dolaşım Arzı 36,23M 36,23M 36,23M Toplam Arz 53.252.246,0 53.252.246,0 53.252.246,0

