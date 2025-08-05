Port Finance (PORT) Nedir?

Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap.

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Port Finance (PORT) Kaynağı Resmi Websitesi

Port Finance (PORT) Token Ekonomisi

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