Portals (PORTALS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,181355 $ 0,181355 $ 0,181355 24 sa Düşük $ 0,252147 $ 0,252147 $ 0,252147 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,181355$ 0,181355 $ 0,181355 24 sa Yüksek $ 0,252147$ 0,252147 $ 0,252147 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,269855$ 0,269855 $ 0,269855 En Düşük Fiyat $ 0,181355$ 0,181355 $ 0,181355 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,63 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%20,36 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Portals (PORTALS) canlı fiyatı $0,183509. PORTALS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,181355 ve en yüksek $ 0,252147 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PORTALS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,269855, en düşük fiyatı ise $ 0,181355 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PORTALS son bir saatte -%0,63 değişim gösterdi, 24 saatte -%20,36 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Portals (PORTALS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 42,30M$ 42,30M $ 42,30M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 183,91M$ 183,91M $ 183,91M Dolaşım Arzı 230,00M 230,00M 230,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Portals piyasa değeri $ 42,30M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PORTALS arzı 230,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 183,91M.