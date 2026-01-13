Bugünkü Potito Fiyatı

Bugünkü Potito (PTTO) fiyatı $ 0,00120488 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PTTO / USD dönüşüm oranı PTTO başına $ 0,00120488 şeklindedir.

Potito, şu anda piyasa değeri açısından $ 120.468 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 99,98M PTTO şeklindedir. Son 24 saat içinde PTTO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02519993 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00113189 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PTTO, son bir saatte -- ve son 7 günde -%3,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Potito (PTTO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 120,47K$ 120,47K $ 120,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 120,47K$ 120,47K $ 120,47K Dolaşım Arzı 99,98M 99,98M 99,98M Toplam Arz 99.983.681,236534 99.983.681,236534 99.983.681,236534

Şu anki Potito piyasa değeri $ 120,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PTTO arzı 99,98M olup, toplam arzı 99983681.236534. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 120,47K.