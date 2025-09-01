PRXS Hakkında Daha Fazla Bilgi

Praxis Logosu

Praxis Fiyatı (PRXS)

Listelenmedi

1 PRXS / USD Canlı Fiyatı:

$0,01478304
$0,01478304$0,01478304
-%6,301D
USD
Praxis (PRXS) Canlı Fiyat Grafiği
2025-09-01 10:07:06 (UTC+8)

Praxis (PRXS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01458979
$ 0,01458979$ 0,01458979
24 sa Düşük
$ 0,01599122
$ 0,01599122$ 0,01599122
24 sa Yüksek

$ 0,01458979
$ 0,01458979$ 0,01458979

$ 0,01599122
$ 0,01599122$ 0,01599122

$ 0,01666443
$ 0,01666443$ 0,01666443

$ 0,01346769
$ 0,01346769$ 0,01346769

+%0,55

-%6,32

--

--

Praxis (PRXS) canlı fiyatı $0,01478304. PRXS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01458979 ve en yüksek $ 0,01599122 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PRXS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01666443, en düşük fiyatı ise $ 0,01346769 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PRXS son bir saatte +%0,55 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Praxis (PRXS) Piyasa Bilgileri

$ 1,48M
$ 1,48M$ 1,48M

--
----

$ 1,48M
$ 1,48M$ 1,48M

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Praxis piyasa değeri $ 1,48M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PRXS arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,48M.

Praxis (PRXS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Praxis / USD fiyat değişimi, $ -0,0009988806466443.
Son 30 gün içerisinde, Praxis / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Praxis / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Praxis / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0009988806466443-%6,32
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Praxis (PRXS) Nedir?

Praxis is a decentralized mesh network for AI Agent-to-Agent communication. Built on Ethereum, it enables autonomous agents to self-organize, collaborate, and evolve without central servers or gatekeepers. Using self-sovereign identity, local execution, and zero-knowledge proofs, Praxis establishes a trustless, privacy-preserving foundation for AI systems to coordinate in the open on your terms, not theirs.

Praxis (PRXS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Praxis Fiyat Tahmini (USD)

Praxis (PRXS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Praxis (PRXS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Praxis için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Praxis fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PRXS Varlığından Yerel Para Birimlerine

Praxis (PRXS) Token Ekonomisi

Praxis (PRXS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PRXS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Praxis (PRXS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Praxis (PRXS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PRXS fiyatı, 0,01478304 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PRXS / USD güncel fiyatı nedir?
PRXS / USD güncel fiyatı $ 0,01478304. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Praxis varlığının piyasa değeri nedir?
PRXS piyasa değeri $ 1,48M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PRXS arzı nedir?
Dolaşımdaki PRXS arzı, 100,00M USD.
PRXS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PRXS, ATH fiyatı olan 0,01666443 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PRXS fiyatı (ATL) nedir?
PRXS, ATL fiyatı olan 0,01346769 USD değerine düştü.
PRXS işlem hacmi nedir?
PRXS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PRXS bu yıl daha da yükselir mi?
PRXS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PRXS fiyat tahminine göz atın.
2025-09-01 10:07:06 (UTC+8)

