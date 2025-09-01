Praxis (PRXS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01458979 $ 0,01458979 $ 0,01458979 24 sa Düşük $ 0,01599122 $ 0,01599122 $ 0,01599122 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01458979$ 0,01458979 $ 0,01458979 24 sa Yüksek $ 0,01599122$ 0,01599122 $ 0,01599122 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01666443$ 0,01666443 $ 0,01666443 En Düşük Fiyat $ 0,01346769$ 0,01346769 $ 0,01346769 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,55 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,32 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Praxis (PRXS) canlı fiyatı $0,01478304. PRXS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01458979 ve en yüksek $ 0,01599122 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PRXS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01666443, en düşük fiyatı ise $ 0,01346769 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PRXS son bir saatte +%0,55 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Praxis (PRXS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,48M$ 1,48M $ 1,48M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,48M$ 1,48M $ 1,48M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Praxis piyasa değeri $ 1,48M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PRXS arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,48M.