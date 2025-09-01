Praxis Fiyatı (PRXS)
Praxis (PRXS) canlı fiyatı $0,01478304. PRXS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01458979 ve en yüksek $ 0,01599122 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PRXS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01666443, en düşük fiyatı ise $ 0,01346769 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, PRXS son bir saatte +%0,55 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Praxis piyasa değeri $ 1,48M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PRXS arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,48M.
Gün içerisinde, Praxis / USD fiyat değişimi, $ -0,0009988806466443.
Son 30 gün içerisinde, Praxis / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Praxis / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Praxis / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0009988806466443
|-%6,32
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Praxis is a decentralized mesh network for AI Agent-to-Agent communication. Built on Ethereum, it enables autonomous agents to self-organize, collaborate, and evolve without central servers or gatekeepers. Using self-sovereign identity, local execution, and zero-knowledge proofs, Praxis establishes a trustless, privacy-preserving foundation for AI systems to coordinate in the open on your terms, not theirs.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-31 18:55:00
|Sektör Haberleri
Veri: WLFI değerlemesi son 8 ayda 21 kattan fazla arttı, yarınki listeleme "fiyat yeniden değerlendirmesi" getirecek
|08-31 04:25:00
|Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,63 artarak 283,4 milyar doları aştı
|08-30 21:35:00
|Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 134.900 ETH net çıkış gerçekleşti
|08-30 12:37:00
|Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 39'a Düştü, Piyasa Hızla "Korku" Durumuna Girdi
|08-30 12:15:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası yaygın düşüş yaşıyor, BIGTIME, LPT %15'in üzerinde düştü
|08-29 12:21:36
|Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi geçici olarak 50'de, piyasa "nötr" durumda kalıyor
