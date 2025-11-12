Bugünkü Predictions Fiyatı

Bugünkü Predictions (PRDT) fiyatı $ 1,13 olup, son 24 saatte % 1,33 değişim gösterdi. Mevcut PRDT / USD dönüşüm oranı PRDT başına $ 1,13 şeklindedir.

Predictions, şu anda piyasa değeri açısından $ 27.104.541 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 24,00M PRDT şeklindedir. Son 24 saat içinde PRDT, $ 1,13 (en düşük) ile $ 1,14 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,26 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,997561 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PRDT, son bir saatte -%0,60 ve son 7 günde +%6,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Predictions (PRDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,10M$ 27,10M $ 27,10M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 67,76M$ 67,76M $ 67,76M Dolaşım Arzı 24,00M 24,00M 24,00M Toplam Arz 60.000.000,0 60.000.000,0 60.000.000,0

Şu anki Predictions piyasa değeri $ 27,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PRDT arzı 24,00M olup, toplam arzı 60000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 67,76M.