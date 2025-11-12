Bugünkü Predify Fiyatı

Bugünkü Predify (PREDIFY) fiyatı $ 0,00001136 olup, son 24 saatte % 4,04 değişim gösterdi. Mevcut PREDIFY / USD dönüşüm oranı PREDIFY başına $ 0,00001136 şeklindedir.

Predify, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.141,55 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 982,42M PREDIFY şeklindedir. Son 24 saat içinde PREDIFY, $ 0,00001065 (en düşük) ile $ 0,00001163 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00056892 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000888 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PREDIFY, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde +%23,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Predify (PREDIFY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,14K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,14K Dolaşım Arzı 982,42M Toplam Arz 982.417.357,2142661

