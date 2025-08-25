Prediqt (PRQT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,49 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,74 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Prediqt (PRQT) canlı fiyatı --. PRQT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PRQT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PRQT son bir saatte -%0,49 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,74 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Prediqt (PRQT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 540,42K$ 540,42K $ 540,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 540,42K$ 540,42K $ 540,42K Dolaşım Arzı 991,84M 991,84M 991,84M Toplam Arz 991.844.853,2545223 991.844.853,2545223 991.844.853,2545223

Şu anki Prediqt piyasa değeri $ 540,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PRQT arzı 991,84M olup, toplam arzı 991844853.2545223. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 540,42K.