PrimoAI ($PRIMO) Nedir?

PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP’s push into real-world commerce.

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PrimoAI ($PRIMO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

PrimoAI ($PRIMO) Token Ekonomisi

PrimoAI ($PRIMO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $PRIMO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!