Privix Fiyatı (PRIVIX)
Privix (PRIVIX), şu anda 0,680748 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. PRIVIX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki PRIVIX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PRIVIX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Privix / USD fiyat değişimi, $ -0,023028989176236.
Son 30 gün içerisinde, Privix / USD fiyat değişimi, $ -0,0569164553.
Son 60 gün içerisinde, Privix / USD fiyat değişimi, $ +2,2833497609.
Son 90 gün içerisinde, Privix / USD fiyat değişimi, $ +0,631905072122497095.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,023028989176236
|-%3,27
|30 Gün
|$ -0,0569164553
|-%8,36
|60 Gün
|$ +2,2833497609
|+%335,42
|90 Gün
|$ +0,631905072122497095
|+%1.293,75
En güncel Privix fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,51
-%3,27
-%17,57
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem. In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM. Key Features - Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions - Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data - EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem. - Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services - Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance. The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including: - Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required. - Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution. - PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email. - Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users. - And there's more!
Privix (PRIVIX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PRIVIX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
