Bugünkü Probity Fiyatı

Bugünkü Probity (PROBITY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 9,49 değişim gösterdi. Mevcut PROBITY / USD dönüşüm oranı PROBITY başına -- şeklindedir.

Probity, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.948,57 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,31M PROBITY şeklindedir. Son 24 saat içinde PROBITY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00757901 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PROBITY, son bir saatte -%0,77 ve son 7 günde +%2,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Probity (PROBITY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,95K$ 10,95K $ 10,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,95K$ 10,95K $ 10,95K Dolaşım Arzı 999,31M 999,31M 999,31M Toplam Arz 999.305.046,426045 999.305.046,426045 999.305.046,426045

Şu anki Probity piyasa değeri $ 10,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PROBITY arzı 999,31M olup, toplam arzı 999305046.426045. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,95K.