PROFIT AI Fiyatı (PROFIT)
PROFIT AI (PROFIT), şu anda 0,01502343 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 150,51K USD piyasa değerine sahiptir. PROFIT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki PROFIT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PROFIT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, PROFIT AI / USD fiyat değişimi, $ +0,00134798.
Son 30 gün içerisinde, PROFIT AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0044312478.
Son 60 gün içerisinde, PROFIT AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PROFIT AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00134798
|+%9,86
|30 Gün
|$ -0,0044312478
|-%29,49
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel PROFIT AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,50
+%9,86
-%17,47
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
PROFIT AI (PROFIT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PROFIT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PROFIT / VND
₫395,34156045
|1 PROFIT / AUD
A$0,0231360822
|1 PROFIT / GBP
￡0,0112675725
|1 PROFIT / EUR
€0,0129201498
|1 PROFIT / USD
$0,01502343
|1 PROFIT / MYR
RM0,0635491089
|1 PROFIT / TRY
₺0,6110028981
|1 PROFIT / JPY
¥2,20844421
|1 PROFIT / ARS
ARS$20,4399774522
|1 PROFIT / RUB
₽1,2006725256
|1 PROFIT / INR
₹1,3192073883
|1 PROFIT / IDR
Rp246,2856982992
|1 PROFIT / KRW
₩20,8080514872
|1 PROFIT / PHP
₱0,8615937105
|1 PROFIT / EGP
￡E.0,7278851835
|1 PROFIT / BRL
R$0,0827790993
|1 PROFIT / CAD
C$0,0205820991
|1 PROFIT / BDT
৳1,8295533054
|1 PROFIT / NGN
₦22,9015664577
|1 PROFIT / UAH
₴0,6267774996
|1 PROFIT / VES
Bs1,87792875
|1 PROFIT / CLP
$14,51263338
|1 PROFIT / PKR
Rs4,2704099775
|1 PROFIT / KZT
₸8,1119010285
|1 PROFIT / THB
฿0,4864586634
|1 PROFIT / TWD
NT$0,4489000884
|1 PROFIT / AED
د.إ0,0551359881
|1 PROFIT / CHF
Fr0,012018744
|1 PROFIT / HKD
HK$0,1179339255
|1 PROFIT / MAD
.د.م0,1361122758
|1 PROFIT / MXN
$0,2830414212
|1 PROFIT / PLN
zł0,0554364567
|1 PROFIT / RON
лв0,0658026234
|1 PROFIT / SEK
kr0,1451263338
|1 PROFIT / BGN
лв0,0252393624
|1 PROFIT / HUF
Ft5,1821819442
|1 PROFIT / CZK
Kč0,3190976532
|1 PROFIT / KWD
د.ك0,00458214615
|1 PROFIT / ILS
₪0,0512298963