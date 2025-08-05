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ProjectOasis Fiyatı (OASIS)

Listelenmedi

ProjectOasis (OASIS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00913107
$0,00913107$0,00913107
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ProjectOasis (OASIS) Fiyatı

ProjectOasis (OASIS), şu anda 0,00913107 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 36,11K USD piyasa değerine sahiptir. OASIS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ProjectOasis Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
ProjectOasis 24 saatlik fiyat değişimi
3,96M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ProjectOasis (OASIS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ProjectOasis / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ProjectOasis / USD fiyat değişimi, $ +0,0017695283.
Son 60 gün içerisinde, ProjectOasis / USD fiyat değişimi, $ +0,0012871813.
Son 90 gün içerisinde, ProjectOasis / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0017695283+%19,38
60 Gün$ +0,0012871813+%14,10
90 Gün$ 0--

ProjectOasis (OASIS) Fiyat Analizi

En güncel ProjectOasis fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 8,69
$ 8,69$ 8,69

--

--

+%5,68

ProjectOasis (OASIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 36,11K
$ 36,11K$ 36,11K

--
----

3,96M
3,96M 3,96M

ProjectOasis (OASIS) Nedir?

ProjectOasis is a web-based game where users are able to perform DeFi functions in a gamified manner. The Oasis metaverse consists of swaps (AMMs), launchpads, NFT marketplaces, yield farms and news stations. Users are able to utilize NFT avatars in the metaverse and customize their avatars. There is also a Participate-to-Earn feature where users will be rewarded for participating in tasks within the metaverse.

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ProjectOasis (OASIS) Kaynağı

Resmi Websitesi

ProjectOasis (OASIS) Token Ekonomisi

ProjectOasis (OASIS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OASIS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

OASIS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OASIS / VND
240,28410705
1 OASIS / AUD
A$0,0140618478
1 OASIS / GBP
0,0068483025
1 OASIS / EUR
0,0078527202
1 OASIS / USD
$0,00913107
1 OASIS / MYR
RM0,0386244261
1 OASIS / TRY
0,3713606169
1 OASIS / JPY
¥1,34226729
1 OASIS / ARS
ARS$12,3894923295
1 OASIS / RUB
0,7288420074
1 OASIS / INR
0,8016166353
1 OASIS / IDR
Rp149,6896481808
1 OASIS / KRW
12,6468971928
1 OASIS / PHP
0,523210311
1 OASIS / EGP
￡E.0,4423090308
1 OASIS / BRL
R$0,0501295743
1 OASIS / CAD
C$0,0125095659
1 OASIS / BDT
1,1119817046
1 OASIS / NGN
13,8981277149
1 OASIS / UAH
0,3809482404
1 OASIS / VES
Bs1,15051482
1 OASIS / CLP
$8,82061362
1 OASIS / PKR
Rs2,5851885384
1 OASIS / KZT
4,9303212465
1 OASIS / THB
฿0,2956640466
1 OASIS / TWD
NT$0,2729276823
1 OASIS / AED
د.إ0,0335110269
1 OASIS / CHF
Fr0,007304856
1 OASIS / HKD
HK$0,0715875888
1 OASIS / MAD
.د.م0,0827274942
1 OASIS / MXN
$0,1724859123
1 OASIS / PLN
0,0336936483
1 OASIS / RON
лв0,0399940866
1 OASIS / SEK
kr0,0882061362
1 OASIS / BGN
лв0,0154315083
1 OASIS / HUF
Ft3,1485755574
1 OASIS / CZK
0,1939439268
1 OASIS / KWD
د.ك0,00278497635
1 OASIS / ILS
0,0311369487