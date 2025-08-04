PMON Hakkında Daha Fazla Bilgi

PMON Fiyat Bilgileri

PMON Resmi Websitesi

PMON Token Ekonomisi

PMON Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Protocol Monsters Logosu

Protocol Monsters Fiyatı (PMON)

Listelenmedi

Protocol Monsters (PMON) Canlı Fiyat Grafiği

$0,062874
$0,062874$0,062874
+%3,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Protocol Monsters (PMON) Fiyatı

Protocol Monsters (PMON), şu anda 0,062872 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 368,31K USD piyasa değerine sahiptir. PMON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Protocol Monsters Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,41
Protocol Monsters 24 saatlik fiyat değişimi
5,85M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PMON / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PMON fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Protocol Monsters (PMON) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Protocol Monsters / USD fiyat değişimi, $ +0,00207253.
Son 30 gün içerisinde, Protocol Monsters / USD fiyat değişimi, $ +0,0239662279.
Son 60 gün içerisinde, Protocol Monsters / USD fiyat değişimi, $ +0,0116624416.
Son 90 gün içerisinde, Protocol Monsters / USD fiyat değişimi, $ +0,02178608523813381.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00207253+%3,41
30 Gün$ +0,0239662279+%38,12
60 Gün$ +0,0116624416+%18,55
90 Gün$ +0,02178608523813381+%53,03

Protocol Monsters (PMON) Fiyat Analizi

En güncel Protocol Monsters fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,060508
$ 0,060508$ 0,060508

$ 0,063056
$ 0,063056$ 0,063056

$ 62,1
$ 62,1$ 62,1

-%0,29

+%3,41

-%7,08

Protocol Monsters (PMON) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 368,31K
$ 368,31K$ 368,31K

--
----

5,85M
5,85M 5,85M

Protocol Monsters (PMON) Nedir?

Collect Ultra-Rare & Beautifully Animated Digital Monsters. Open #NFT booster packs with $PMON 🐲

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Protocol Monsters (PMON) Kaynağı

Resmi Websitesi

Protocol Monsters (PMON) Token Ekonomisi

Protocol Monsters (PMON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PMON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Protocol Monsters (PMON) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PMON Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PMON / VND
1.654,47668
1 PMON / AUD
A$0,09682288
1 PMON / GBP
0,047154
1 PMON / EUR
0,05406992
1 PMON / USD
$0,062872
1 PMON / MYR
RM0,26594856
1 PMON / TRY
2,55700424
1 PMON / JPY
¥9,242184
1 PMON / ARS
ARS$85,65618408
1 PMON / RUB
5,02473024
1 PMON / INR
5,52079032
1 PMON / IDR
Rp1.030,68835968
1 PMON / KRW
87,08023488
1 PMON / PHP
3,6057092
1 PMON / EGP
￡E.3,0461484
1 PMON / BRL
R$0,34642472
1 PMON / CAD
C$0,08613464
1 PMON / BDT
7,65655216
1 PMON / NGN
95,84144808
1 PMON / UAH
2,62301984
1 PMON / VES
Bs7,859
1 PMON / CLP
$60,734352
1 PMON / PKR
Rs17,871366
1 PMON / KZT
33,9477364
1 PMON / THB
฿2,03579536
1 PMON / TWD
NT$1,87861536
1 PMON / AED
د.إ0,23074024
1 PMON / CHF
Fr0,0502976
1 PMON / HKD
HK$0,4935452
1 PMON / MAD
.د.م0,56962032
1 PMON / MXN
$1,18450848
1 PMON / PLN
0,23199768
1 PMON / RON
лв0,27537936
1 PMON / SEK
kr0,60734352
1 PMON / BGN
лв0,10562496
1 PMON / HUF
Ft21,69461232
1 PMON / CZK
1,33540128
1 PMON / KWD
د.ك0,01917596
1 PMON / ILS
0,21439352