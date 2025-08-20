pSOL (PSOL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 175,98 $ 175,98 $ 175,98 24 sa Düşük $ 182,72 $ 182,72 $ 182,72 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 175,98$ 175,98 $ 175,98 24 sa Yüksek $ 182,72$ 182,72 $ 182,72 Tüm Zamanların En Yükseği $ 185,91$ 185,91 $ 185,91 En Düşük Fiyat $ 175,98$ 175,98 $ 175,98 Fiyat Değişimi (1 Sa) %0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,56 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

pSOL (PSOL) canlı fiyatı $180,39. PSOL, son 24 saat içinde en düşük $ 175,98 ve en yüksek $ 182,72 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PSOL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 185,91, en düşük fiyatı ise $ 175,98 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PSOL son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,56 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

pSOL (PSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,92K$ 4,92K $ 4,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,92K$ 4,92K $ 4,92K Dolaşım Arzı 27,26 27,26 27,26 Toplam Arz 27,262395913 27,262395913 27,262395913

Şu anki pSOL piyasa değeri $ 4,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PSOL arzı 27,26 olup, toplam arzı 27.262395913. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,92K.