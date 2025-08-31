PSYOP (PSYOP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00009991 $ 0,00009991 $ 0,00009991 24 sa Düşük $ 0,00010519 $ 0,00010519 $ 0,00010519 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00009991$ 0,00009991 $ 0,00009991 24 sa Yüksek $ 0,00010519$ 0,00010519 $ 0,00010519 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00183473$ 0,00183473 $ 0,00183473 En Düşük Fiyat $ 0,00004171$ 0,00004171 $ 0,00004171 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,26 Fiyat Değişimi (7 G) +%4,76 Fiyat Değişimi (7 G) +%4,76

PSYOP (PSYOP) canlı fiyatı $0,00010325. PSYOP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00009991 ve en yüksek $ 0,00010519 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PSYOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00183473, en düşük fiyatı ise $ 0,00004171 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PSYOP son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,26 ve son 7 günde +%4,76 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PSYOP (PSYOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 103,23K$ 103,23K $ 103,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 103,23K$ 103,23K $ 103,23K Dolaşım Arzı 994,51M 994,51M 994,51M Toplam Arz 994.510.537,606242 994.510.537,606242 994.510.537,606242

Şu anki PSYOP piyasa değeri $ 103,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PSYOP arzı 994,51M olup, toplam arzı 994510537.606242. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 103,23K.