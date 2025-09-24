PudgyStrategy (PUDGYSTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00154644 $ 0,00154644 $ 0,00154644 24 sa Düşük $ 0,00190392 $ 0,00190392 $ 0,00190392 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00154644$ 0,00154644 $ 0,00154644 24 sa Yüksek $ 0,00190392$ 0,00190392 $ 0,00190392 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00190392$ 0,00190392 $ 0,00190392 En Düşük Fiyat $ 0,00127487$ 0,00127487 $ 0,00127487 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,35 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%20,33 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

PudgyStrategy (PUDGYSTR) canlı fiyatı $0,0018771. PUDGYSTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00154644 ve en yüksek $ 0,00190392 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUDGYSTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00190392, en düşük fiyatı ise $ 0,00127487 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PUDGYSTR son bir saatte +%3,35 değişim gösterdi, 24 saatte +%20,33 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PudgyStrategy (PUDGYSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,88M$ 1,88M $ 1,88M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki PudgyStrategy piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUDGYSTR arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,88M.