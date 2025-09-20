Puffverse (PFVS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00662106 $ 0,00662106 $ 0,00662106 24 sa Düşük $ 0,00712385 $ 0,00712385 $ 0,00712385 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00662106$ 0,00662106 $ 0,00662106 24 sa Yüksek $ 0,00712385$ 0,00712385 $ 0,00712385 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,086767$ 0,086767 $ 0,086767 En Düşük Fiyat $ 0,00590705$ 0,00590705 $ 0,00590705 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,54 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,22 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,45 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,45

Puffverse (PFVS) canlı fiyatı $0,00664352. PFVS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00662106 ve en yüksek $ 0,00712385 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PFVS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,086767, en düşük fiyatı ise $ 0,00590705 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PFVS son bir saatte -%0,54 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,22 ve son 7 günde -%3,45 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Puffverse (PFVS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 774,78K$ 774,78K $ 774,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,64M$ 6,64M $ 6,64M Dolaşım Arzı 116,62M 116,62M 116,62M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Puffverse piyasa değeri $ 774,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PFVS arzı 116,62M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,64M.