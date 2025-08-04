PUGWIFHAT Fiyatı (PUGWIF)
PUGWIFHAT (PUGWIF), şu anda 0,00046516 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 465,14K USD piyasa değerine sahiptir. PUGWIF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, PUGWIFHAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, PUGWIFHAT / USD fiyat değişimi, $ +0,0006802109.
Son 60 gün içerisinde, PUGWIFHAT / USD fiyat değişimi, $ +0,0004639537.
Son 90 gün içerisinde, PUGWIFHAT / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,58
|30 Gün
|$ +0,0006802109
|+%146,23
|60 Gün
|$ +0,0004639537
|+%99,74
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel PUGWIFHAT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,17
+%0,58
-%29,99
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Launched on 9-12-2024 PUGWIFHAT (PUGWIF) is a meme coin on the Sui network. It experienced a Liquidity Pool drain in its first hours of existence. A group of on-chain Degen's were trading when PUGWIF when the drain happened and they refused to accept it. They chased after the scammer by following the transactions to his personal wallet. After negotiations they got him to burn the liquidity and his portion of the supply. Thus started the CTO (community takeover) of the pug that doesn't quit. A team was quickly assembled from the community and they proceeded to revive the project and drive it forward. The projects aim has been to rally the community together under the symbol of the pugwifhat and it aims to onboard Non-SUI and Web2 by expanding awareness of sui and its ecosystem outside the normal crypto sphere.
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|1 PUGWIF / VND
₫12,2406854
|1 PUGWIF / AUD
A$0,0007163464
|1 PUGWIF / GBP
￡0,00034887
|1 PUGWIF / EUR
€0,0004000376
|1 PUGWIF / USD
$0,00046516
|1 PUGWIF / MYR
RM0,0019676268
|1 PUGWIF / TRY
₺0,0189180572
|1 PUGWIF / JPY
¥0,06837852
|1 PUGWIF / ARS
ARS$0,6337293324
|1 PUGWIF / RUB
₽0,0371755872
|1 PUGWIF / INR
₹0,0408456996
|1 PUGWIF / IDR
Rp7,6255725504
|1 PUGWIF / KRW
₩0,6442652064
|1 PUGWIF / PHP
₱0,026676926
|1 PUGWIF / EGP
￡E.0,022537002
|1 PUGWIF / BRL
R$0,0025630316
|1 PUGWIF / CAD
C$0,0006372692
|1 PUGWIF / BDT
৳0,0566471848
|1 PUGWIF / NGN
₦0,7090852524
|1 PUGWIF / UAH
₴0,0194064752
|1 PUGWIF / VES
Bs0,058145
|1 PUGWIF / CLP
$0,44934456
|1 PUGWIF / PKR
Rs0,13222173
|1 PUGWIF / KZT
₸0,251163142
|1 PUGWIF / THB
฿0,0150618808
|1 PUGWIF / TWD
NT$0,0138989808
|1 PUGWIF / AED
د.إ0,0017071372
|1 PUGWIF / CHF
Fr0,000372128
|1 PUGWIF / HKD
HK$0,003651506
|1 PUGWIF / MAD
.د.م0,0042143496
|1 PUGWIF / MXN
$0,0087636144
|1 PUGWIF / PLN
zł0,0017164404
|1 PUGWIF / RON
лв0,0020374008
|1 PUGWIF / SEK
kr0,0044934456
|1 PUGWIF / BGN
лв0,0007814688
|1 PUGWIF / HUF
Ft0,1605081096
|1 PUGWIF / CZK
Kč0,0098799984
|1 PUGWIF / KWD
د.ك0,0001418738
|1 PUGWIF / ILS
₪0,0015861956