Bugünkü PulseChain Tiger Fiyatı

Bugünkü PulseChain Tiger (PTIGER) fiyatı $ 0,00275104 olup, son 24 saatte % 12,15 değişim gösterdi. Mevcut PTIGER / USD dönüşüm oranı PTIGER başına $ 0,00275104 şeklindedir.

PulseChain Tiger, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.779.784 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 649,97M PTIGER şeklindedir. Son 24 saat içinde PTIGER, $ 0,00272583 (en düşük) ile $ 0,00319559 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0074825 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00189506 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PTIGER, son bir saatte +%0,60 ve son 7 günde +%29,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PulseChain Tiger (PTIGER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,78M$ 1,78M $ 1,78M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,78M$ 1,78M $ 1,78M Dolaşım Arzı 649,97M 649,97M 649,97M Toplam Arz 649.970.838,78 649.970.838,78 649.970.838,78

Şu anki PulseChain Tiger piyasa değeri $ 1,78M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PTIGER arzı 649,97M olup, toplam arzı 649970838.78. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,78M.