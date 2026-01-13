Bugünkü PUMLx Fiyatı

Bugünkü PUMLx (PUMLX) fiyatı $ 0,00034063 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PUMLX / USD dönüşüm oranı PUMLX başına $ 0,00034063 şeklindedir.

PUMLx, şu anda piyasa değeri açısından $ 42.202 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 123,89M PUMLX şeklindedir. Son 24 saat içinde PUMLX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,076891 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00022897 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PUMLX, son bir saatte -- ve son 7 günde -%3,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PUMLx (PUMLX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 42,20K$ 42,20K $ 42,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 168,66K$ 168,66K $ 168,66K Dolaşım Arzı 123,89M 123,89M 123,89M Toplam Arz 495.142.858,0 495.142.858,0 495.142.858,0

