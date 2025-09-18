PumpBase (PUMPBASE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00021982 24 sa Yüksek $ 0,00039782 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00039902 En Düşük Fiyat $ 0,00015412 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%15,86 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%78,30 Fiyat Değişimi (7 G) --

PumpBase (PUMPBASE) canlı fiyatı $0,00039902. PUMPBASE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00021982 ve en yüksek $ 0,00039782 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUMPBASE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00039902, en düşük fiyatı ise $ 0,00015412 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PUMPBASE son bir saatte +%15,86 değişim gösterdi, 24 saatte +%78,30 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PumpBase (PUMPBASE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 399,02K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 399,02K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki PumpBase piyasa değeri $ 399,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUMPBASE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 399,02K.