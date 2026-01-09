Bugünkü PumpMindVirus Fiyatı

Bugünkü PumpMindVirus (PMV) fiyatı $ 0,00004324 olup, son 24 saatte % 4,16 değişim gösterdi. Mevcut PMV / USD dönüşüm oranı PMV başına $ 0,00004324 şeklindedir.

PumpMindVirus, şu anda piyasa değeri açısından $ 43.226 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,70M PMV şeklindedir. Son 24 saat içinde PMV, $ 0,0000404 (en düşük) ile $ 0,0000434 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00009913 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000404 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PMV, son bir saatte +%0,37 ve son 7 günde -%11,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PumpMindVirus (PMV) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 43,23K$ 43,23K $ 43,23K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 43,23K$ 43,23K $ 43,23K Dolaşım Arzı 999,70M 999,70M 999,70M Toplam Arz 999.703.909,38138 999.703.909,38138 999.703.909,38138

Şu anki PumpMindVirus piyasa değeri $ 43,23K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PMV arzı 999,70M olup, toplam arzı 999703909.38138. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,23K.