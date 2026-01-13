Bugünkü Punchy Puff Fiyatı

Bugünkü Punchy Puff (PUNCHY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,31 değişim gösterdi. Mevcut PUNCHY / USD dönüşüm oranı PUNCHY başına $ 0 şeklindedir.

Punchy Puff, şu anda piyasa değeri açısından $ 282.452 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500,00M PUNCHY şeklindedir. Son 24 saat içinde PUNCHY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PUNCHY, son bir saatte -%1,79 ve son 7 günde +%38,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Punchy Puff (PUNCHY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 282,45K$ 282,45K $ 282,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 282,45K$ 282,45K $ 282,45K Dolaşım Arzı 500,00M 500,00M 500,00M Toplam Arz 499.996.580,132681 499.996.580,132681 499.996.580,132681

