Punk Auction (PAST) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,384065 $ 0,384065 $ 0,384065 24 sa Düşük $ 0,501858 $ 0,501858 $ 0,501858 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,384065$ 0,384065 $ 0,384065 24 sa Yüksek $ 0,501858$ 0,501858 $ 0,501858 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3,41$ 3,41 $ 3,41 En Düşük Fiyat $ 0,291969$ 0,291969 $ 0,291969 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,06 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,16 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,16

Punk Auction (PAST) canlı fiyatı $0,457459. PAST, son 24 saat içinde en düşük $ 0,384065 ve en yüksek $ 0,501858 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PAST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,41, en düşük fiyatı ise $ 0,291969 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PAST son bir saatte +%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,06 ve son 7 günde -%23,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Punk Auction (PAST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 668,35K$ 668,35K $ 668,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 668,35K$ 668,35K $ 668,35K Dolaşım Arzı 1,46M 1,46M 1,46M Toplam Arz 1.460.298,230673456 1.460.298,230673456 1.460.298,230673456

Şu anki Punk Auction piyasa değeri $ 668,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PAST arzı 1,46M olup, toplam arzı 1460298.230673456. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 668,35K.