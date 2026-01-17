Bugünkü Pwease Fiyatı

Bugünkü Pwease (PWEASE) fiyatı $ 0,00146879 olup, son 24 saatte % 3,03 değişim gösterdi. Mevcut PWEASE / USD dönüşüm oranı PWEASE başına $ 0,00146879 şeklindedir.

Pwease, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.469.774 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,87M PWEASE şeklindedir. Son 24 saat içinde PWEASE, $ 0,00141767 (en düşük) ile $ 0,00151708 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,053377 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00141767 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PWEASE, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde -%23,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pwease (PWEASE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Dolaşım Arzı 999,87M 999,87M 999,87M Toplam Arz 999.869.641,590588 999.869.641,590588 999.869.641,590588

Şu anki Pwease piyasa değeri $ 1,47M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PWEASE arzı 999,87M olup, toplam arzı 999869641.590588. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,47M.