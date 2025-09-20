Qace Dynamics (QACE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,01725695 24 sa Yüksek $ 0,02341732 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03214521 En Düşük Fiyat $ 0,01725695 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,22 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,40 Fiyat Değişimi (7 G) --

Qace Dynamics (QACE) canlı fiyatı $0,01975778. QACE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01725695 ve en yüksek $ 0,02341732 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QACE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03214521, en düşük fiyatı ise $ 0,01725695 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QACE son bir saatte +%1,22 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,40 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Qace Dynamics (QACE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,81M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,76M Dolaşım Arzı 800,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Qace Dynamics piyasa değeri $ 15,81M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QACE arzı 800,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,76M.