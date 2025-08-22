Qi Dao (QI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02462217 $ 0,02462217 $ 0,02462217 24 sa Düşük $ 0,0258951 $ 0,0258951 $ 0,0258951 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02462217$ 0,02462217 $ 0,02462217 24 sa Yüksek $ 0,0258951$ 0,0258951 $ 0,0258951 Tüm Zamanların En Yükseği $ 6,09$ 6,09 $ 6,09 En Düşük Fiyat $ 0,00255096$ 0,00255096 $ 0,00255096 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,28 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,53 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,16 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,16

Qi Dao (QI) canlı fiyatı $0,02555586. QI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02462217 ve en yüksek $ 0,0258951 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 6,09, en düşük fiyatı ise $ 0,00255096 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QI son bir saatte +%0,28 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,53 ve son 7 günde -%8,16 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Qi Dao (QI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,75M$ 3,75M $ 3,75M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,12M$ 5,12M $ 5,12M Dolaşım Arzı 146,44M 146,44M 146,44M Toplam Arz 200.000.000,0 200.000.000,0 200.000.000,0

Şu anki Qi Dao piyasa değeri $ 3,75M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QI arzı 146,44M olup, toplam arzı 200000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,12M.