Qkacoin Fiyatı (QKA)
Qkacoin (QKA), şu anda 1.81 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 57.49M USD piyasa değerine sahiptir. QKA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Qkacoin / USD fiyat değişimi, $ -0.035141644765569.
Son 30 gün içerisinde, Qkacoin / USD fiyat değişimi, $ +2.9951995840.
Son 60 gün içerisinde, Qkacoin / USD fiyat değişimi, $ +3.6632434340.
Son 90 gün içerisinde, Qkacoin / USD fiyat değişimi, $ +1.220723590987177.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.035141644765569
|-1.89%
|30 Gün
|$ +2.9951995840
|+165.48%
|60 Gün
|$ +3.6632434340
|+202.39%
|90 Gün
|$ +1.220723590987177
|+207.16%
En güncel Qkacoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.01%
-1.89%
+73.83%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka.
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|1 QKA / VND
₫47,630.15
|1 QKA / AUD
A$2.7874
|1 QKA / GBP
￡1.3575
|1 QKA / EUR
€1.5566
|1 QKA / USD
$1.81
|1 QKA / MYR
RM7.6563
|1 QKA / TRY
₺73.6127
|1 QKA / JPY
¥266.07
|1 QKA / ARS
ARS$2,469.2925
|1 QKA / RUB
₽144.3475
|1 QKA / INR
₹158.6465
|1 QKA / IDR
Rp29,672.1264
|1 QKA / KRW
₩2,503.4472
|1 QKA / PHP
₱103.7492
|1 QKA / EGP
￡E.87.6402
|1 QKA / BRL
R$10.0093
|1 QKA / CAD
C$2.4797
|1 QKA / BDT
৳220.4218
|1 QKA / NGN
₦2,759.1459
|1 QKA / UAH
₴75.5132
|1 QKA / VES
Bs222.63
|1 QKA / CLP
$1,752.08
|1 QKA / PKR
Rs513.0264
|1 QKA / KZT
₸977.3095
|1 QKA / THB
฿58.6802
|1 QKA / TWD
NT$54.0285
|1 QKA / AED
د.إ6.6427
|1 QKA / CHF
Fr1.448
|1 QKA / HKD
HK$14.1904
|1 QKA / MAD
.د.م16.3986
|1 QKA / MXN
$34.1004
|1 QKA / PLN
zł6.6789
|1 QKA / RON
лв7.9278
|1 QKA / SEK
kr17.4846
|1 QKA / BGN
лв3.0408
|1 QKA / HUF
Ft623.2735
|1 QKA / CZK
Kč38.4625
|1 QKA / KWD
د.ك0.55205
|1 QKA / ILS
₪6.154