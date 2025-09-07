QUANT Fiyatı (QUANT)
QUANT (QUANT) canlı fiyatı $0,00002739. QUANT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002735 ve en yüksek $ 0,00002756 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QUANT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00085798, en düşük fiyatı ise $ 0,00000871 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, QUANT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,55 ve son 7 günde -%1,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki QUANT piyasa değeri $ 27,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QUANT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,39K.
Gün içerisinde, QUANT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, QUANT / USD fiyat değişimi, $ +0,0000028403.
Son 60 gün içerisinde, QUANT / USD fiyat değişimi, $ +0,0000295062.
Son 90 gün içerisinde, QUANT / USD fiyat değişimi, $ +0,000013777590398780735.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,55
|30 Gün
|$ +0,0000028403
|+%10,37
|60 Gün
|$ +0,0000295062
|+%107,73
|90 Gün
|$ +0,000013777590398780735
|+%101,21
An election in the USA is upon us, China's stock market is propelling, and the Standard & Poor 500 hit an ATH recently. How was all of this possible? They listen to their quant. The message is clear, listen to your quant, this is YOUR quant. If you missed every other fucking coin. Save all your Ethereum and get ready to send your quant to unknown heights. You can burn 69000 $QUANT tokens to mint your Quant NFTs. This cute little pfps are called Quants and will live forever on the Ethereum blockchain. Only 999 pfps are available. Weeeeeeeeeeee. Fun??
