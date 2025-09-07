QUANT (QUANT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002735 $ 0,00002735 $ 0,00002735 24 sa Düşük $ 0,00002756 $ 0,00002756 $ 0,00002756 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002735$ 0,00002735 $ 0,00002735 24 sa Yüksek $ 0,00002756$ 0,00002756 $ 0,00002756 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00085798$ 0,00085798 $ 0,00085798 En Düşük Fiyat $ 0,00000871$ 0,00000871 $ 0,00000871 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,55 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,68 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,68

QUANT (QUANT) canlı fiyatı $0,00002739. QUANT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002735 ve en yüksek $ 0,00002756 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QUANT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00085798, en düşük fiyatı ise $ 0,00000871 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QUANT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%0,55 ve son 7 günde -%1,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

QUANT (QUANT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,39K$ 27,39K $ 27,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,39K$ 27,39K $ 27,39K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki QUANT piyasa değeri $ 27,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QUANT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,39K.