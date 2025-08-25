Quantlink (QLK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,053191 $ 0,053191 $ 0,053191 24 sa Düşük $ 0,067072 $ 0,067072 $ 0,067072 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,053191$ 0,053191 $ 0,053191 24 sa Yüksek $ 0,067072$ 0,067072 $ 0,067072 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,080298$ 0,080298 $ 0,080298 En Düşük Fiyat $ 0,050781$ 0,050781 $ 0,050781 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,33 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,43 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Quantlink (QLK) canlı fiyatı $0,054486. QLK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,053191 ve en yüksek $ 0,067072 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QLK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,080298, en düşük fiyatı ise $ 0,050781 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QLK son bir saatte +%0,33 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,43 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Quantlink (QLK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,45M$ 5,45M $ 5,45M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,45M$ 5,45M $ 5,45M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Quantlink piyasa değeri $ 5,45M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QLK arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,45M.