Quantlink Logosu

Quantlink Fiyatı (QLK)

Listelenmedi

1 QLK / USD Canlı Fiyatı:

$0,054486
$0,054486$0,054486
+%2,401D
mexc
USD
Quantlink (QLK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-25 09:21:50 (UTC+8)

Quantlink (QLK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,053191
$ 0,053191$ 0,053191
24 sa Düşük
$ 0,067072
$ 0,067072$ 0,067072
24 sa Yüksek

$ 0,053191
$ 0,053191$ 0,053191

$ 0,067072
$ 0,067072$ 0,067072

$ 0,080298
$ 0,080298$ 0,080298

$ 0,050781
$ 0,050781$ 0,050781

+%0,33

+%2,43

--

--

Quantlink (QLK) canlı fiyatı $0,054486. QLK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,053191 ve en yüksek $ 0,067072 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QLK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,080298, en düşük fiyatı ise $ 0,050781 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, QLK son bir saatte +%0,33 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,43 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Quantlink (QLK) Piyasa Bilgileri

$ 5,45M
$ 5,45M$ 5,45M

--
----

$ 5,45M
$ 5,45M$ 5,45M

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Quantlink piyasa değeri $ 5,45M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QLK arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,45M.

Quantlink (QLK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Quantlink / USD fiyat değişimi, $ +0,00129456.
Son 30 gün içerisinde, Quantlink / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Quantlink / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Quantlink / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00129456+%2,43
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Quantlink (QLK) Nedir?

Quantlink is architecting a comprehensive suite of tools and services engineered to provide a cutting-edge alternative in the oracle & decentralized data market QuantLink is the emerging force to challenge the status quo and reshape the oracle landscape. We are building advanced AI-driven solutions designed to surpass existing offerings and significantly enhance the functionality, efficiency, and intelligence of decentralized applications (dApps). Our Mission: To deliver a superior, next-generation oracle platform that empowers dApps with highly reliable, AI-enhanced data, robust security, and unparalleled efficiency. QuantLink is committed to pioneering new approaches that move beyond the limitations of current oracle solutions. Our Vision: To become a leading, independent oracle provider in the Web3 ecosystem, driving innovation through the powerful synergy of artificial intelligence and blockchain technology. We aim to set new standards for oracle performance, intelligence, and utility. The QuantLink logo, a circle of interconnected spheres with one highlighted in blue, symbolizes our commitment to robust connectivity and seamless integration across Ethereum and other diverse blockchain ecosystems.

Quantlink (QLK) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Quantlink Fiyat Tahmini (USD)

Quantlink (QLK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Quantlink (QLK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Quantlink için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Quantlink fiyat tahminini hemen kontrol edin!

QLK Varlığından Yerel Para Birimlerine

Quantlink (QLK) Token Ekonomisi

Quantlink (QLK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QLK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Quantlink (QLK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Quantlink (QLK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı QLK fiyatı, 0,054486 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
QLK / USD güncel fiyatı nedir?
QLK / USD güncel fiyatı $ 0,054486. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Quantlink varlığının piyasa değeri nedir?
QLK piyasa değeri $ 5,45M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki QLK arzı nedir?
Dolaşımdaki QLK arzı, 100,00M USD.
QLK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
QLK, ATH fiyatı olan 0,080298 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük QLK fiyatı (ATL) nedir?
QLK, ATL fiyatı olan 0,050781 USD değerine düştü.
QLK işlem hacmi nedir?
QLK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
QLK bu yıl daha da yükselir mi?
QLK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için QLK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-25 09:21:50 (UTC+8)

Quantlink (QLK) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
08-24 02:00:00Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
08-23 08:04:00Sektör Haberleri
Ethereum 44 ay sonra 4.887 dolara ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-23 03:43:59Sektör Haberleri
"ETH Series" Altcoin'ler Geniş Çapta Yükseliyor, ETHFI 24 Saatte %22'den Fazla Artış Gösterdi
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti

