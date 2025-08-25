Quantlink Fiyatı (QLK)
+%0,33
+%2,43
--
--
Quantlink (QLK) canlı fiyatı $0,054486. QLK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,053191 ve en yüksek $ 0,067072 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. QLK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,080298, en düşük fiyatı ise $ 0,050781 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, QLK son bir saatte +%0,33 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,43 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Quantlink piyasa değeri $ 5,45M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki QLK arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,45M.
Gün içerisinde, Quantlink / USD fiyat değişimi, $ +0,00129456.
Son 30 gün içerisinde, Quantlink / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Quantlink / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Quantlink / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00129456
|+%2,43
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Quantlink is architecting a comprehensive suite of tools and services engineered to provide a cutting-edge alternative in the oracle & decentralized data market QuantLink is the emerging force to challenge the status quo and reshape the oracle landscape. We are building advanced AI-driven solutions designed to surpass existing offerings and significantly enhance the functionality, efficiency, and intelligence of decentralized applications (dApps). Our Mission: To deliver a superior, next-generation oracle platform that empowers dApps with highly reliable, AI-enhanced data, robust security, and unparalleled efficiency. QuantLink is committed to pioneering new approaches that move beyond the limitations of current oracle solutions. Our Vision: To become a leading, independent oracle provider in the Web3 ecosystem, driving innovation through the powerful synergy of artificial intelligence and blockchain technology. We aim to set new standards for oracle performance, intelligence, and utility. The QuantLink logo, a circle of interconnected spheres with one highlighted in blue, symbolizes our commitment to robust connectivity and seamless integration across Ethereum and other diverse blockchain ecosystems.
