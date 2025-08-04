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Quantum Biology DAO Fiyatı (QBIO)

Listelenmedi

Quantum Biology DAO (QBIO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00630262
$0,00630262$0,00630262
+%3,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Quantum Biology DAO (QBIO) Fiyatı

Quantum Biology DAO (QBIO), şu anda 0,00629176 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,20M USD piyasa değerine sahiptir. QBIO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Quantum Biology DAO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,00
Quantum Biology DAO 24 saatlik fiyat değişimi
190,10M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Quantum Biology DAO (QBIO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Quantum Biology DAO / USD fiyat değişimi, $ +0,00018313.
Son 30 gün içerisinde, Quantum Biology DAO / USD fiyat değişimi, $ +0,0015340707.
Son 60 gün içerisinde, Quantum Biology DAO / USD fiyat değişimi, $ -0,0001934376.
Son 90 gün içerisinde, Quantum Biology DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00018313+%3,00
30 Gün$ +0,0015340707+%24,38
60 Gün$ -0,0001934376-%3,07
90 Gün$ 0--

Quantum Biology DAO (QBIO) Fiyat Analizi

En güncel Quantum Biology DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00609398
$ 0,00609398$ 0,00609398

$ 0,0063414
$ 0,0063414$ 0,0063414

$ 0,02043613
$ 0,02043613$ 0,02043613

-%0,55

+%3,00

-%7,44

Quantum Biology DAO (QBIO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,20M
$ 1,20M$ 1,20M

--
----

190,10M
190,10M 190,10M

Quantum Biology DAO (QBIO) Nedir?

The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol.

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Quantum Biology DAO (QBIO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Quantum Biology DAO (QBIO) Token Ekonomisi

Quantum Biology DAO (QBIO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. QBIO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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QBIO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 QBIO / VND
165,5676644
1 QBIO / AUD
A$0,0096893104
1 QBIO / GBP
0,00471882
1 QBIO / EUR
0,0054109136
1 QBIO / USD
$0,00629176
1 QBIO / MYR
RM0,0266141448
1 QBIO / TRY
0,2558858792
1 QBIO / JPY
¥0,92488872
1 QBIO / ARS
ARS$8,5718309064
1 QBIO / RUB
0,5028374592
1 QBIO / INR
0,5524794456
1 QBIO / IDR
Rp103,1435900544
1 QBIO / KRW
8,7143392704
1 QBIO / PHP
0,360832436
1 QBIO / EGP
￡E.0,304835772
1 QBIO / BRL
R$0,0346675976
1 QBIO / CAD
C$0,0086197112
1 QBIO / BDT
0,7662105328
1 QBIO / NGN
9,5910960264
1 QBIO / UAH
0,2624922272
1 QBIO / VES
Bs0,78647
1 QBIO / CLP
$6,07784016
1 QBIO / PKR
Rs1,78843278
1 QBIO / KZT
3,397235812
1 QBIO / THB
฿0,2037271888
1 QBIO / TWD
NT$0,1879977888
1 QBIO / AED
د.إ0,0230907592
1 QBIO / CHF
Fr0,005033408
1 QBIO / HKD
HK$0,049390316
1 QBIO / MAD
.د.م0,0570033456
1 QBIO / MXN
$0,1185367584
1 QBIO / PLN
0,0232165944
1 QBIO / RON
лв0,0275579088
1 QBIO / SEK
kr0,0607784016
1 QBIO / BGN
лв0,0105701568
1 QBIO / HUF
Ft2,1710347056
1 QBIO / CZK
0,1336369824
1 QBIO / KWD
د.ك0,0019189868
1 QBIO / ILS
0,0214549016