Bugünkü QUANTUM CORE Fiyatı

Bugünkü QUANTUM CORE ($QBS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 6.81 değişim gösterdi. Mevcut $QBS / USD dönüşüm oranı $QBS başına $ 0 şeklindedir.

QUANTUM CORE, şu anda piyasa değeri açısından $ 146,395 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999.98M $QBS şeklindedir. Son 24 saat içinde $QBS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00613662 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $QBS, son bir saatte -0.54% ve son 7 günde -23.06% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

QUANTUM CORE ($QBS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 146.40K$ 146.40K $ 146.40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 146.40K$ 146.40K $ 146.40K Dolaşım Arzı 999.98M 999.98M 999.98M Toplam Arz 999,982,263.645805 999,982,263.645805 999,982,263.645805

Şu anki QUANTUM CORE piyasa değeri $ 146.40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $QBS arzı 999.98M olup, toplam arzı 999982263.645805. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 146.40K.