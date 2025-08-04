QUP Coin Fiyatı (QUP)
QUP Coin (QUP), şu anda 0,00168275 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,37M USD piyasa değerine sahiptir. QUP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, QUP Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,001531145016994717.
Son 30 gün içerisinde, QUP Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0009011191.
Son 60 gün içerisinde, QUP Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0013432957.
Son 90 gün içerisinde, QUP Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,001531145016994717
|-%47,64
|30 Gün
|$ -0,0009011191
|-%53,55
|60 Gün
|$ -0,0013432957
|-%79,82
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel QUP Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,99
-%47,64
-%52,55
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
I started QUP because I was fed up with waiting in lines—whether it’s for a drink at a crowded bar or a bagel in the rain. It’s 2025, and we’re still stuck in physical lines like it’s the Stone Age. QUP is my attempt to fix that with a virtual queuing app that gives you control over your time. Our first app, DrinQUP, focuses on bars, letting you order drinks and know exactly when they’ll be ready, no elbowing through a mob required. It’s built on a patent-pending algorithm that predicts wait times by analyzing real-time data, like how fast bartenders are pouring or how many orders are ahead. The idea came from my MBA days studying supply chains—everyone in the chain should win, not just the people with the most cash. So, we created a system where you can pay a bit to skip ahead (we call it “Queue-UP”), but if that slows others down too much, those waiting get rewarded with QUP Coin. It’s about fairness and giving people options, whether you’re at a bar, a concert, or even a doctor’s office. We’re starting small with bars but built the core as an API so it can work anywhere lines are a problem. I’ve been funding this myself since 2019, and it’s been a slow grind, but we’re close to launching on Android and iOS this summer. It’s not just an app—it’s a way to value your time.
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|1 QUP / VND
₫44,28156625
|1 QUP / AUD
A$0,002591435
|1 QUP / GBP
￡0,0012620625
|1 QUP / EUR
€0,001447165
|1 QUP / USD
$0,00168275
|1 QUP / MYR
RM0,0071180325
|1 QUP / TRY
₺0,0684374425
|1 QUP / JPY
¥0,24736425
|1 QUP / ARS
ARS$2,2956916875
|1 QUP / RUB
₽0,1342666225
|1 QUP / INR
₹0,1474930375
|1 QUP / IDR
Rp27,58606116
|1 QUP / KRW
₩2,32744518
|1 QUP / PHP
₱0,09645523
|1 QUP / EGP
￡E.0,081478755
|1 QUP / BRL
R$0,009322435
|1 QUP / CAD
C$0,0023053675
|1 QUP / BDT
৳0,204925295
|1 QUP / NGN
₦2,5651672725
|1 QUP / UAH
₴0,07020433
|1 QUP / VES
Bs0,20697825
|1 QUP / CLP
$1,628902
|1 QUP / PKR
Rs0,47695866
|1 QUP / KZT
₸0,9086008625
|1 QUP / THB
฿0,054554755
|1 QUP / TWD
NT$0,0502300875
|1 QUP / AED
د.إ0,0061756925
|1 QUP / CHF
Fr0,0013462
|1 QUP / HKD
HK$0,0132095875
|1 QUP / MAD
.د.م0,015245715
|1 QUP / MXN
$0,03170301
|1 QUP / PLN
zł0,0062093475
|1 QUP / RON
лв0,007370445
|1 QUP / SEK
kr0,016255365
|1 QUP / BGN
лв0,00282702
|1 QUP / HUF
Ft0,5794549625
|1 QUP / CZK
Kč0,0357584375
|1 QUP / KWD
د.ك0,00051323875
|1 QUP / ILS
₪0,00572135