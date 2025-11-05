RADR (RADR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00161977 $ 0,00161977 $ 0,00161977 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00161977$ 0,00161977 $ 0,00161977 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00161977$ 0,00161977 $ 0,00161977 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%39,31 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%81,05 Fiyat Değişimi (7 G) +%39,67 Fiyat Değişimi (7 G) +%39,67

RADR (RADR) canlı fiyatı $0,0014154. RADR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00161977 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RADR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00161977, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RADR son bir saatte +%39,31 değişim gösterdi, 24 saatte +%81,05 ve son 7 günde +%39,67 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

RADR (RADR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Dolaşım Arzı 987,65M 987,65M 987,65M Toplam Arz 987.647.499,0314987 987.647.499,0314987 987.647.499,0314987

Şu anki RADR piyasa değeri $ 1,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RADR arzı 987,65M olup, toplam arzı 987647499.0314987. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,41M.