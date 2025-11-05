Radtarded Scott (SCOTT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000876 $ 0,00000876 $ 0,00000876 24 sa Düşük $ 0,00000897 $ 0,00000897 $ 0,00000897 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000876$ 0,00000876 $ 0,00000876 24 sa Yüksek $ 0,00000897$ 0,00000897 $ 0,00000897 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00005058$ 0,00005058 $ 0,00005058 En Düşük Fiyat $ 0,00000876$ 0,00000876 $ 0,00000876 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,41 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,96 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,96

Radtarded Scott (SCOTT) canlı fiyatı $0,00000876. SCOTT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000876 ve en yüksek $ 0,00000897 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SCOTT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00005058, en düşük fiyatı ise $ 0,00000876 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SCOTT son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%2,41 ve son 7 günde -%17,96 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Radtarded Scott (SCOTT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,76K$ 8,76K $ 8,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,76K$ 8,76K $ 8,76K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Radtarded Scott piyasa değeri $ 8,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SCOTT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,76K.