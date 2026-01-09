Bugünkü Rage Protocol Fiyatı

Bugünkü Rage Protocol (RAGE) fiyatı $ 8,33 olup, son 24 saatte % 1,03 değişim gösterdi. Mevcut RAGE / USD dönüşüm oranı RAGE başına $ 8,33 şeklindedir.

Rage Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 410.030 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 49,25K RAGE şeklindedir. Son 24 saat içinde RAGE, $ 8,26 (en düşük) ile $ 8,52 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 9,65 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 7,53 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RAGE, son bir saatte -- ve son 7 günde +%9,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Rage Protocol (RAGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 410,03K$ 410,03K $ 410,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 410,03K$ 410,03K $ 410,03K Dolaşım Arzı 49,25K 49,25K 49,25K Toplam Arz 49.247,5619023147 49.247,5619023147 49.247,5619023147

Şu anki Rage Protocol piyasa değeri $ 410,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RAGE arzı 49,25K olup, toplam arzı 49247.5619023147. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 410,03K.