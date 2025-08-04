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Rainbow Token Fiyatı (RBW)

Listelenmedi

Rainbow Token (RBW) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00128389
$0,00128389$0,00128389
+%5,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Rainbow Token (RBW) Fiyatı

Rainbow Token (RBW), şu anda 0,00128389 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 322,10K USD piyasa değerine sahiptir. RBW / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Rainbow Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,92
Rainbow Token 24 saatlik fiyat değişimi
250,88M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Rainbow Token (RBW) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Rainbow Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Rainbow Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0005785391.
Son 60 gün içerisinde, Rainbow Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0004699100.
Son 90 gün içerisinde, Rainbow Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%5,92
30 Gün$ +0,0005785391+%45,06
60 Gün$ +0,0004699100+%36,60
90 Gün$ 0--

Rainbow Token (RBW) Fiyat Analizi

En güncel Rainbow Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00121144
$ 0,00121144$ 0,00121144

$ 0,00128709
$ 0,00128709$ 0,00128709

$ 3,12
$ 3,12$ 3,12

+%0,02

+%5,92

-%4,28

Rainbow Token (RBW) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 322,10K
$ 322,10K$ 322,10K

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250,88M
250,88M 250,88M

Rainbow Token (RBW) Nedir?

Rainbow Token (RBW) is the token for the Crypto Unicorns game back when the game resided on Polygon. With the token migration from Polygon to XAI on May 2024, this token is to be sunset in favor of a new token, Crypto Unicorns ($CU) on Arbitrum and XAI.

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Rainbow Token (RBW) Kaynağı

Resmi Websitesi

Rainbow Token (RBW) Token Ekonomisi

Rainbow Token (RBW) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RBW tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

RBW Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RBW / VND
33,78556535
1 RBW / AUD
A$0,0019771906
1 RBW / GBP
0,0009629175
1 RBW / EUR
0,0011041454
1 RBW / USD
$0,00128389
1 RBW / MYR
RM0,0054308547
1 RBW / TRY
0,0522158063
1 RBW / JPY
¥0,18873183
1 RBW / ARS
ARS$1,7491588971
1 RBW / RUB
0,1026084888
1 RBW / INR
0,1127383809
1 RBW / IDR
Rp21,0473736816
1 RBW / KRW
1,7782390056
1 RBW / PHP
0,0736310915
1 RBW / EGP
￡E.0,0622044705
1 RBW / BRL
R$0,0070742339
1 RBW / CAD
C$0,0017589293
1 RBW / BDT
0,1563521242
1 RBW / NGN
1,9571490771
1 RBW / UAH
0,0535638908
1 RBW / VES
Bs0,16048625
1 RBW / CLP
$1,24023774
1 RBW / PKR
Rs0,3649457325
1 RBW / KZT
0,6932364055
1 RBW / THB
฿0,0415723582
1 RBW / TWD
NT$0,0383626332
1 RBW / AED
د.إ0,0047118763
1 RBW / CHF
Fr0,001027112
1 RBW / HKD
HK$0,0100785365
1 RBW / MAD
.د.م0,0116320434
1 RBW / MXN
$0,0241884876
1 RBW / PLN
0,0047375541
1 RBW / RON
лв0,0056234382
1 RBW / SEK
kr0,0124023774
1 RBW / BGN
лв0,0021569352
1 RBW / HUF
Ft0,4430190834
1 RBW / CZK
0,0272698236
1 RBW / KWD
د.ك0,00039158645
1 RBW / ILS
0,0043780649