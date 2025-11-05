rarecoin (RARECOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00509607 24 sa Yüksek $ 0,00801242 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03261541 En Düşük Fiyat $ 0,00509607 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%8,98 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%28,46 Fiyat Değişimi (7 G) -%46,58

rarecoin (RARECOIN) canlı fiyatı $0,00692903. RARECOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00509607 ve en yüksek $ 0,00801242 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. RARECOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03261541, en düşük fiyatı ise $ 0,00509607 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, RARECOIN son bir saatte -%8,98 değişim gösterdi, 24 saatte +%28,46 ve son 7 günde -%46,58 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

rarecoin (RARECOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 68,40K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 68,40K Dolaşım Arzı 10,00M Toplam Arz 9.997.878,224807

Şu anki rarecoin piyasa değeri $ 68,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RARECOIN arzı 10,00M olup, toplam arzı 9997878.224807. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 68,40K.