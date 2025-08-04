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Re7 WETH Fiyatı (RE7WETH)

Listelenmedi

Re7 WETH (RE7WETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3,669.68
$3,669.68$3,669.68
+2.10%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Re7 WETH (RE7WETH) Fiyatı

Re7 WETH (RE7WETH), şu anda 3,669.68 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 8.93M USD piyasa değerine sahiptir. RE7WETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Re7 WETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+2.15%
Re7 WETH 24 saatlik fiyat değişimi
2.43K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Re7 WETH (RE7WETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Re7 WETH / USD fiyat değişimi, $ +77.37.
Son 30 gün içerisinde, Re7 WETH / USD fiyat değişimi, $ +1,519.6287997520.
Son 60 gün içerisinde, Re7 WETH / USD fiyat değişimi, $ +1,354.8157646240.
Son 90 gün içerisinde, Re7 WETH / USD fiyat değişimi, $ +1,848.5307505723958.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +77.37+2.15%
30 Gün$ +1,519.6287997520+41.41%
60 Gün$ +1,354.8157646240+36.92%
90 Gün$ +1,848.5307505723958+101.50%

Re7 WETH (RE7WETH) Fiyat Analizi

En güncel Re7 WETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,568.82
$ 3,568.82$ 3,568.82

$ 3,682.36
$ 3,682.36$ 3,682.36

$ 4,060.81
$ 4,060.81$ 4,060.81

-0.13%

+2.15%

-8.45%

Re7 WETH (RE7WETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 8.93M
$ 8.93M$ 8.93M

--
----

2.43K
2.43K 2.43K

Re7 WETH (RE7WETH) Nedir?

The Re7 WETH Morpho vault curated by Re7 Labs aims to outperform staked ETH yields by lending WETH against a diverse set of Liquid Staking and Liquid Restaking Token collateral markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

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Re7 WETH (RE7WETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Re7 WETH (RE7WETH) Token Ekonomisi

Re7 WETH (RE7WETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RE7WETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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RE7WETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RE7WETH / VND
96,567,629.2
1 RE7WETH / AUD
A$5,651.3072
1 RE7WETH / GBP
2,752.26
1 RE7WETH / EUR
3,155.9248
1 RE7WETH / USD
$3,669.68
1 RE7WETH / MYR
RM15,522.7464
1 RE7WETH / TRY
149,245.8856
1 RE7WETH / JPY
¥539,442.96
1 RE7WETH / ARS
ARS$5,006,360.94
1 RE7WETH / RUB
292,803.7672
1 RE7WETH / INR
321,647.452
1 RE7WETH / IDR
Rp60,158,678.8992
1 RE7WETH / KRW
5,075,607.8016
1 RE7WETH / PHP
210,346.0576
1 RE7WETH / EGP
￡E.177,685.9056
1 RE7WETH / BRL
R$20,330.0272
1 RE7WETH / CAD
C$5,027.4616
1 RE7WETH / BDT
446,893.6304
1 RE7WETH / NGN
5,594,023.4952
1 RE7WETH / UAH
153,099.0496
1 RE7WETH / VES
Bs451,370.64
1 RE7WETH / CLP
$3,552,250.24
1 RE7WETH / PKR
Rs1,040,134.0992
1 RE7WETH / KZT
1,981,443.716
1 RE7WETH / THB
฿118,934.3288
1 RE7WETH / TWD
NT$109,539.948
1 RE7WETH / AED
د.إ13,467.7256
1 RE7WETH / CHF
Fr2,935.744
1 RE7WETH / HKD
HK$28,806.988
1 RE7WETH / MAD
.د.م33,247.3008
1 RE7WETH / MXN
$69,136.7712
1 RE7WETH / PLN
13,541.1192
1 RE7WETH / RON
лв16,073.1984
1 RE7WETH / SEK
kr35,485.8056
1 RE7WETH / BGN
лв6,165.0624
1 RE7WETH / HUF
Ft1,263,654.308
1 RE7WETH / CZK
77,980.7
1 RE7WETH / KWD
د.ك1,119.2524
1 RE7WETH / ILS
12,476.912