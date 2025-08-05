Real MXN Fiyatı (MXNE)
Real MXN (MXNE), şu anda 0,052965 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 75,68K USD piyasa değerine sahiptir. MXNE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Real MXN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Real MXN / USD fiyat değişimi, $ -0,0006926974.
Son 60 gün içerisinde, Real MXN / USD fiyat değişimi, $ +0,0008489759.
Son 90 gün içerisinde, Real MXN / USD fiyat değişimi, $ +0,001947486502798255.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,08
|30 Gün
|$ -0,0006926974
|-%1,30
|60 Gün
|$ +0,0008489759
|+%1,60
|90 Gün
|$ +0,001947486502798255
|+%3,82
En güncel Real MXN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,07
-%0,08
-%1,58
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for * Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity. * Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MXNE / VND
₫1.393,773975
|1 MXNE / AUD
A$0,0815661
|1 MXNE / GBP
￡0,03972375
|1 MXNE / EUR
€0,0455499
|1 MXNE / USD
$0,052965
|1 MXNE / MYR
RM0,22404195
|1 MXNE / TRY
₺2,15302725
|1 MXNE / JPY
¥7,73289
|1 MXNE / ARS
ARS$71,86556025
|1 MXNE / RUB
₽4,2276663
|1 MXNE / INR
₹4,6535049
|1 MXNE / IDR
Rp868,2785496
|1 MXNE / KRW
₩73,3586436
|1 MXNE / PHP
₱3,0370131
|1 MXNE / EGP
￡E.2,5656246
|1 MXNE / BRL
R$0,29183715
|1 MXNE / CAD
C$0,07256205
|1 MXNE / BDT
৳6,4500777
|1 MXNE / NGN
₦80,61643755
|1 MXNE / UAH
₴2,2096998
|1 MXNE / VES
Bs6,67359
|1 MXNE / CLP
$51,16419
|1 MXNE / PKR
Rs14,9742648
|1 MXNE / KZT
₸28,59845175
|1 MXNE / THB
฿1,7139474
|1 MXNE / TWD
NT$1,58312385
|1 MXNE / AED
د.إ0,19438155
|1 MXNE / CHF
Fr0,042372
|1 MXNE / HKD
HK$0,4152456
|1 MXNE / MAD
.د.م0,48039255
|1 MXNE / MXN
$1,00262745
|1 MXNE / PLN
zł0,19544085
|1 MXNE / RON
лв0,2319867
|1 MXNE / SEK
kr0,5116419
|1 MXNE / BGN
лв0,08951085
|1 MXNE / HUF
Ft18,2761029
|1 MXNE / CZK
Kč1,1249766
|1 MXNE / KWD
د.ك0,016154325
|1 MXNE / ILS
₪0,18061065