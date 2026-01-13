Bugünkü Rebirth and New Hope Fiyatı

Bugünkü Rebirth and New Hope (REBIRTH) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 13,47 değişim gösterdi. Mevcut REBIRTH / USD dönüşüm oranı REBIRTH başına $ 0 şeklindedir.

Rebirth and New Hope, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.748,15 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 949,53M REBIRTH şeklindedir. Son 24 saat içinde REBIRTH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, REBIRTH, son bir saatte -%0,30 ve son 7 günde +%108,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Rebirth and New Hope (REBIRTH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,75K$ 16,75K $ 16,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,63K$ 17,63K $ 17,63K Dolaşım Arzı 949,53M 949,53M 949,53M Toplam Arz 999.417.761,266002 999.417.761,266002 999.417.761,266002

Şu anki Rebirth and New Hope piyasa değeri $ 16,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki REBIRTH arzı 949,53M olup, toplam arzı 999417761.266002. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,63K.