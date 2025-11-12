Bugünkü Recon Labs Fiyatı

Bugünkü Recon Labs (RECON) fiyatı $ 0,00022718 olup, son 24 saatte % 6,38 değişim gösterdi. Mevcut RECON / USD dönüşüm oranı RECON başına $ 0,00022718 şeklindedir.

Recon Labs, şu anda piyasa değeri açısından $ 225.860 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,50M RECON şeklindedir. Son 24 saat içinde RECON, $ 0,00018456 (en düşük) ile $ 0,00026497 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00041133 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00010441 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RECON, son bir saatte +%0,34 ve son 7 günde +%6,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Recon Labs (RECON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 225,86K$ 225,86K $ 225,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 225,86K$ 225,86K $ 225,86K Dolaşım Arzı 999,50M 999,50M 999,50M Toplam Arz 999.501.805,823782 999.501.805,823782 999.501.805,823782

