Bugünkü Reddio Fiyatı

Bugünkü Reddio (RDO) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 5,89 değişim gösterdi. Mevcut RDO / USD dönüşüm oranı RDO başına $ 0 şeklindedir.

Reddio, şu anda piyasa değeri açısından $ 338.187 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,90B RDO şeklindedir. Son 24 saat içinde RDO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01212625 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RDO, son bir saatte -%0,43 ve son 7 günde -%31,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Reddio (RDO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 338,19K$ 338,19K $ 338,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,78M$ 1,78M $ 1,78M Dolaşım Arzı 1,90B 1,90B 1,90B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Reddio piyasa değeri $ 338,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki RDO arzı 1,90B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,78M.