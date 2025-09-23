Regret (REGRET) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00035955 $ 0,00035955 $ 0,00035955 24 sa Düşük $ 0,00083854 $ 0,00083854 $ 0,00083854 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00035955$ 0,00035955 $ 0,00035955 24 sa Yüksek $ 0,00083854$ 0,00083854 $ 0,00083854 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00083854$ 0,00083854 $ 0,00083854 En Düşük Fiyat $ 0,00035955$ 0,00035955 $ 0,00035955 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%33,40 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Regret (REGRET) canlı fiyatı $0,0006458. REGRET, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00035955 ve en yüksek $ 0,00083854 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. REGRET için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00083854, en düşük fiyatı ise $ 0,00035955 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, REGRET son bir saatte -%2,09 değişim gösterdi, 24 saatte +%33,40 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Regret (REGRET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 579,28K$ 579,28K $ 579,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 579,28K$ 579,28K $ 579,28K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.949.832,039649 999.949.832,039649 999.949.832,039649

Şu anki Regret piyasa değeri $ 579,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki REGRET arzı 999,95M olup, toplam arzı 999949832.039649. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 579,28K.