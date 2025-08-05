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Rekt Burgundy by Virtuals Fiyatı (MXNBC)

Listelenmedi

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Canlı Fiyat Grafiği

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+%3,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Fiyatı

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 25,17K USD piyasa değerine sahiptir. MXNBC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Rekt Burgundy by Virtuals Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,53
Rekt Burgundy by Virtuals 24 saatlik fiyat değişimi
726,09M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Rekt Burgundy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Rekt Burgundy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Rekt Burgundy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Rekt Burgundy by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%3,53
30 Gün$ 0-%63,21
60 Gün$ 0-%76,81
90 Gün$ 0--

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Fiyat Analizi

En güncel Rekt Burgundy by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0011062
$ 0,0011062$ 0,0011062

+%2,27

+%3,53

-%15,72

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 25,17K
$ 25,17K$ 25,17K

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726,09M
726,09M 726,09M

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Nedir?

Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world.

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Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

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