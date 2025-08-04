renBTC (RENBTC) Nedir?

REN Tokenized BTC Once an asset is in the custody of RenVM, an ERC20 token at a 1:1 value is minted on Ethereum - this can then be used as any ERC20 can within the Ethereum ecosystem (for example, swaps, collateralization, trades etc.)

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renBTC (RENBTC) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

renBTC (RENBTC) Token Ekonomisi

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